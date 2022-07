Rubrique sponsorisée L’ouest évolue ! Les nouveaux VTT à assistance électrique arrivent sur le TCO !

Après le succès du lancement des vélos urbains à assistance électrique en location longue durée fin 2021, 125 Vélos Tout Terrain à assistance électrique viennent compléter l’offre Mobi’Ouest ! L’occasion d’offrir aux amoureux de la nature une nouvelle dimension à leurs excursions sportives dans l’Ouest. Par TCO - Publié le Samedi 2 Juillet 2022 à 06:58

Le Territoire de la Côte Ouest moteur de la multimodalité dans les bas, les mi-pentes et les hauts



L’évolution de Mobi’Ouest marque une étape importante dans cette nouvelle of fre de mobilité complémentaire au réseau Kar’Ouest. Le Territoire de La Côte Ouest s’est engagé à relever le défi de l’organisation de la multimodalité en développant des solutions nouvelles à la hauteur des attentes de la population des Hauts comme du littoral. « Il y a un réel engouement pour le vélo électrique. C’est une véritable alternative à la voiture. Le VTT électrique permet de faire de longues distances et de monter des pentes, sans besoin de mettre du carburant. Le TCO a souhaité permettre aux personnes de tester le vélo à assistance électrique avant de l’acheter à un prix onéreux. Nous sommes pionniers en proposant des VTT électriques, particulièrement adaptés pour les habitants des hauts. Nous souhaitons impulser un véritable nouveau mode de déplacement sur le Territoire Ouest » .

Mélissa COUSIN, Vice-Présidente du TCO, déléguée à la Mobilité

L’offre Mobi’Ouest est complétée par l’arrivée de 125 VTT à assistance électrique, et 300 nouveaux vélos urbains dès le mois de septembre 2022.



A ujourd’hui 250 vélos sont proposés à la location. Ce parc sera porté à 550 d’ici le mois de septembre, ce qui correspond à un coût total de plus d’un million d’euros investis par le TCO en faveur de la mobilité douce. Cela s’ajoute à d’autres initiatives entreprises en lien avec les communes : pose d’arceaux et équipements en racks, les aides à l’acquisition, signalétique pour les vélos, voies réservées pour les vélos, etc...



Ainsi, le TCO sera plus que jamais le Territoire Cyclable de l’Ouest.

« C’est un moyen essentiel de préserver l’environnement grâce à une empreinte carbone moindre par rapport aux voitures individuelles. Le TCO et la SEMTO s’efforce nt de proposer une nouvelle offre de service performante, de sensibiliser et convaincre pour permettre une hausse de la fréquentation, et transformer une prise de conscience en un réflexe citoyen. »

Irchad OMARJEE, Président de la SEMTO

UN VTT À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ AUX RELIEFS DE L’OUEST



Mobi’Ouest intègre à son offre de location longue durée le modèle Beeq M500, un VTT (Vélo Tout Terrain) à assistance électrique. Il s’agit d’un vélo très polyvalent qui s’adapte à des usages variés. Réputé pour sa robustesse et sa fiabilité, il convient parfaitement à la géographie des communes du TCO, caractérisées par des territoires en fortes pentes et des natures de sol très variables.



Deux formules de location sont proposées aux usagers :



- Mobi’Ouest Découverte : pour tester pendant un mois le service avant de s’engager plus longtemps ou de se diriger vers l’achat d’un VTT à assistance électrique – à partir de 45€



- Mobi’Ouest Expérience : pour profiter de l’offre longue durée sur 3 mois – à partir de 95€

Le tarif réduit s‘applique pour les détenteurs d’un abonnement aux lignes régulières Kar’Ouest en cours de validité.

LANCEMENT DU #CHALLENGEMOBI OUEST AVEC L’ULTRA TRAILEUSE SAINT-PAULOISE ÉMILIE MAROTEAUX : REJOINDRE DOS D’ANE DEPUIS LA RIVIÈRE-DES-GALETS EN VÉLO OU EN TRAIL



Le principe du challenge est simple : rejoindre en un éclair l’église de Dos d’Ane depuis la Rivière-des-Galets en vélo ou en trail ! Du 2 Juillet au 2 Août 2022, les cyclistes chevronnés ou traileurs du dimanche sont invités à donner le meilleur d’eux -mêmes pour faire cette ascension en partageant leur temps sur l’application mobile Strava.



« J’ai souhaité m’impliquer dans le projet Mobi’Ouest pour promouvoir la mobilité durable et préserver notre belle nature sur l’île de La Réunion. Se déplacer en VTT électrique permet une liberté de déplacement avec un faible impact sur l’environnement. Je suis très attachée à la région Ouest, c’est là où j’habite, où je travaille, et où je m’entra îne. Encourager la pratique sportive régulière est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur de par mon métier de Kinésithérapeute.



J’invite tous les mar cheurs, tous les traileurs, tous les cyclistes débutants ou confirmés, entre amis ou en compétition à se lancer ce beau défi. D’autant plus que cette ascension du challenge Mobi’Ouest s’intègre parfaitement à une préparation d’un bel objectif sportif, qui pour moi sera la Diagonale des fous 2022. »

Emilie Maroteaux, Ultra-Traileuse Vainqueur Diagonale des Fous 2021 & Swiss Canyon Trail 2022

Un tirage au sort parmi l’ensemble des participants ayant réalisé en vélo ou en trail le segment Challenge Mobi’Ou est sur Strava sera effectué à l’issue du jeu concours !



Des abonnements Mobi’Ouest, des montres connectées Garmin ou encore des goodies Kar’Ouest sont mis en jeu.