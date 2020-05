L'organisatrice de vacances fait du shopping avec les sous des billets d'avion

Ils avaient, en 2016, confié à une amie la tâche d'organiser un voyage entre amis à l'île Maurice, elle se chargerait d'acheter les billets d'avion et de réserver une grande villa... Ce groupe d'amis du sud de La Réunion s'est aperçu au moment d'embarquer qu'il s'était fait flouer: manquaient 6 billets d'avion.



Arrivés à Maurice, deuxième surprise: pas de villa avec piscine pour le groupe d'amis, qui doit louer en urgence un autre logement. Evidemment, l'organisatrice n'est pas conviée dans cette nouvelle location, et se retrouve éjectée du groupe, qui porte plainte dès son retour à La Réunion.



Hier, l'organisatrice/arnaqueuse était au tribunal de Saint-Pierre pour s'expliquer des faits, relate la presse écrite. La dame, sans emploi, a déménagé peu après le retour, cessant de rembourser les 6000 euros qu'elle avait dépensés en divers achats plaisir: vêtements, meubles, décorations... La dame est condamnée à rembourser les victimes de sa fièvre acheteuse, et un point sera fait en fin d'année pour vérifier qu'elle se tient à ses obligations.