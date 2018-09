L'organisateur de méchouis avait dissimulé 300.000 euros au fisc

Le retraité était connu pour la qualité de ses méchouis qu’il préparait dans toute l’île. Hier, l’homme de 68 ans a été placé en garde à vue. Il lui est reproché des faits de fraude et de travail dissimulé, indique la presse écrite.



L’homme, qui réside à la Montagne, aurait ainsi créé une véritable petite entreprise familiale autour de son activité sans jamais la déclarer. Sa femme et son fils ont également été placés en garde à vue.



Plus de 300 000 euros sur les impôts et les cotisations ont ainsi été économisés. Une somme progressivement dilapidée par le père, accro aux jeux d’argent.



Durant sa garde à vue, il a reconnu les faits et exprimé ses regrets. Il aurait déjà commencé à rembourser, selon les informations du JIR. La famille devra répondre de travail dissimulé, blanchiment de travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale en janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis.