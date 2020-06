L’ordre - Le respect - La loi

Comme tous mes compatriotes, j’ai pris le temps de la réflexion tant j’ai été choquée par les événements récents infiniment troublants, choquants et dérangeants.



En effet, il importe de remettre l’église au milieu du village, la mosquée au milieu de la ville et les temples à la dévotion des fidèles.



Nous connaissons tous le principe de laïcité qui connaît tous les courants de pensée et les religions mais qui n’en reconnaît aucun principalement .



Notre laïcité française qui permet de croire ou de ne pas croire .



Ma conception des idéaux de la République est à l’opposée des revendications racialistes et communautaristes.



La République procède de l’universalisme entre les Femmes et les Hommes à égalité de droits et de devoirs.



Chaque citoyen Français quelque soit ses croyances, ses convictions, ses pratiques ou sa couleur de peau est à égalité de droits inaliénables .



Celui qui respecte la Police, l’Armée, la Justice et l’ensemble des corps constitués est un citoyen modèle.



Celle ou celui qui s’affranchit de ces règles élémentaires est soit un voyou, soit un dangereux criminel.



Le respect de la règle, de la loi garantit à chaque citoyen de vivre libre et heureux en France.



Les apprentis sorciers qui tentent de racialiser ou de communautariser le débat sont non seulement des dangers publics mais surtout des fossoyeurs de la République Française une et indivisible.



La mort d’une femme ou d’un homme constitue un drame humain et une défaite de notre société.



Pour autant, je rappelle que la Police a légalement le droit à l’exercice de la force voire de la violence si celle-ci est « légitime et proportionnée ».



La République ne doit pas créer les isolats, le multiculturel est parfait pour enrichir la création artistique, mais le multiculturalisme et le racialisme sont à l’opposée de la République que j’aime.



En ces temps troublés, nous devons tous faire Nation parce que l’union fait la France.