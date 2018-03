L'or pour les époux Orus?

Marc et Colette Orus ont fêté leurs 50 ans de mariage le 27 février dernier. Monsieur était chef cuisinier à la Mairie de Saint-Denis, durant de nombreuses années, tandis que Madame a pendant longtemps oeuvré auprès des enfants à l’école de Fleurimont 1.



Marc et Colette ont eu et élevé avec amour 5 enfants. La famille agrandie compte à ce jour 11 petits-enfants et 1 arrière petit-enfant.



Le couple en or a reçu, ce vendredi 2 mars, la visite de Magalie Gado, élue à la Mairie de Saint-Paul.