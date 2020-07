AFP L'or continue de voler à des niveaux record

Publié le Mardi 28 Juillet 2020

(AFP) Le cours de l'or a franchi mardi en Asie un nouveau record historique, effaçant celui de la veille, profitant toujours de son statut de valeur refuge en période de pandémie et de faiblesse du dollar. Le prix d'une once d'or est monté jusqu'à 1.981,27 dollars mardi matin durant les échanges en Asie, soit au-delà de son pic de la veille (1.945,72 dollars), qui avait déjà marqué un record absolu et effacé le précédent, remontant à 2011. Mardi vers 06H00 GMT, l'or était retombé à environ 1.942 dollars l'once. Le cours du métal jaune s'est apprécié de plus de 25% depuis le début de l'année. La crise et les grandes incertitudes liées à la pandémie, les politiques ultra-accommodantes des banques centrales qui font baisser toujours davantage les taux d'intérêt obligataires et la faiblesse du dollar profitent actuellement à cette valeur refuge par excellence. Le marché de l'or étant libellé en dollar, une baisse de la devise américaine rend les lingots moins onéreux pour les acheteurs utilisant d'autres devises. Or, le billet vert a nettement faibli ces derniers mois sous l'effet de la vaste politique d'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) mise en place pour soutenir l'économie des Etats-Unis ébranlée par le coronavirus.



