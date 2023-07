Communiqué L'opposition saint-pauloise apporte son soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses.

Par le biais d'un communiqué, les élus de l'opposition à la mairie de Saint-Paul, Mélissa Palama-Centon, Guylain Moutama, Tristan Floriant, Audrey Fontaine et Patricia Hoarau, souhaitent exprimer leur soutien au maire de L'Haÿ-les-Roses, dont le domicile a été attaqué. Par La rédaction - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 11:45

Le communiqué :



"Nous, les élus de l'opposition, apportons notre soutien total à M. Vincent JEANBRUN, maire de L'Haÿ-les-Roses, ainsi qu'à sa famille. Nous condamnons fermement l'attaque perpétrée contre son domicile avec une voiture bélier incendiée, au cours de laquelle sa femme et l'un de ses enfants ont été blessés dans la nuit du 1er juillet dernier. Une fois de plus, un élu de la République, dans l'exercice de son mandat, a été victime d'une agression inadmissible. Ces actes sont intolérables et doivent être sévèrement sanctionnés.



Les maires sont les garants du vivre ensemble, dans le respect des lois républicaines, et exercent leurs fonctions au service de tous. Il est donc essentiel que leurs prérogatives soient pleinement respectées par tous."