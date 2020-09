A la Une ... L’opposition régionale : "Le deuxième nom de la NRL, c’est l’échec"

Aujourd’hui doit se tenir la commission permanente du Conseil Régional afin de valider le protocole d’accord de la NRL. Hier, l’opposition régionale a organisé une conférence de presse pour annoncer la couleur des débats qui doivent se tenir. Les opposants entendent mettre la majorité devant ses "échecs" dans ce dossier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 8 Septembre 2020 à 11:16 | Lu 683 fois

"Quelque part, Didier Robert peut dire merci au Covid. Sans lui, il n’y aurait pas eu de plan de relance et la route n’aurait pas pu se terminer" lance ironiquement Oliver Hoarau à la fin de son tour de parole. À l’instar de Huguette Bello et de Gilbert Annette qui l’ont succédé, le maire du Port s’est lancé dans une diatribe à l’encontre du président de Région sur sa gestion du dossier de la NRL.



Plus tôt, c’est Huguette Bello qui a ouvert le bal. Après avoir retracé les grandes lignes sur le nouveau protocole qui prévoit la résiliation du contrat en octobre 2021, avant d’être relancé, la maire de Saint-Paul s’est également arrêtée sur la mobilisation de 42M d’euros pour 216 mètres de route. "Les Réunionnais et l’État sont pris en otage. En attendant la reprise du chantier, il donne 42M d’euros pour 216m de chantier. Donc le contribuable doit passer à la caisse pour finir la route. 42M pour une opération d’une année, ça fait cher le mètre de bitume", indique Huguette Bello.



La maire de Saint-Paul regrette également que le chantier absorbe une partie de l’argent du plan de relance. "La NRL représente 1/15e du plan de relance pour les outremers, 40%" souligne-t-elle avant de regretter que cet argent ne serve pas à autre chose. L’édile dénonce une "gestion calamiteuse" et accuse le président de mentir en affirmant "depuis 10 ans que l’enveloppe ne sera pas dépassée".



Puis est arrivé le tour de Gilbert Annette, clairement venu jouer le porte-flingue lors de cette conférence. "Depuis le début, Didier Robert a utilisé le mensonge", se lâche l’ancien maire de Saint-Denis avant de retracer une liste des dysfonctionnements du dossier. Il pointe également les responsabilités du groupement NRL avec qui il faut être "ferme et exigeant".



Olivier Hoarau n’a pas fait non plus le déplacement pour rien. "Le deuxième nom de la NRL c’est l’échec" lâche-t-il en guise de préambule. Le maire du Port retient trois points négatifs dans ce dossier: la résiliation du marché, la reprise en main du dossier par l’État et le nouveau marché qui doit être signé l’année prochaine. "Ils attendant patiemment la fin de leur mandat. Mais nous demanderons des comptes, notamment pénalement" prévient-il.



Les élus du groupe d’opposition "le Rassemblement" promettent une séance animée. Gilbert Annette, membre de la commission économie et entreprises, et Patricia Profil, membre de la commission Grands chantiers, transports et déplacements, annoncent être prêts à agiter les débats d’aujourd’hui.



Si le chantier n’a pas encore repris, la campagne des régionales a, elle, bien commencé.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur