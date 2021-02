Communiqué L'opposition portoise réagit à la mise en examen d'Olivier Hoarau

Suite à la mise en examen du maire du Port la semaine passée, Firose Gador, Conseillère municipale de l'opposition, réagit via le communiqué suivant : Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 10:46 | Lu 183 fois

"Le 04 février dernier, nous apprenions par la presse la mise en examen du Maire du Port et de 3 autres personnes dont un conseiller municipal, ancien 1er adjoint et le directeur de cabinet, à l’issue de leur garde à vue pour "corruption et blanchiment d'argent et placés sous contrôle judiciaire".



En tant que Portoise, comme mes concitoyens, j’ai assisté à ce déballage politico-judiciaire et dont La ville du Port a été le théâtre. Cette situation ne plaide pas à l'amélioration et à la valorisation de notre image bien au contraire, ne régressons pas à des comportements partisans, de méthodes illégales et donc injustes envers la population portoise.

Il est clair que le chef d’accusation grave questionne sur les méthodes et pratiques en matière de gouvernance de notre ville, même si à ce stade, la présomption d’innocence doit être respectée comme principe.



Les Portoises et Portois sont dans l’attente et sont en droit de connaître la vérité. L’enquête judiciaire fera toute la lumière sur cette affaire.



En tant qu'élue de l'opposition, depuis des années, j'alerte sur la gestion municipale et j'ai dénoncé le manque de transparence, ce qui m'a valu une plainte pour diffamation en 2019.



Il est impératif aujourd'hui lorsque nous sommes engagés dans des responsabilités de revenir à une gouvernance éthique et concertée, permettant que les règles soient fermement appliquées pour le bien commun.

Notre ville a besoin de sérénité, d'une gestion saine et transparente, de faire la une de l’actualité pour son attractivité et son innovation, pas pour des affaires judiciaires. L'enquête se poursuit, je reste attentive à la situation de notre commune.



Je continuerai avec mon équipe de déployer mon énergie et ma détermination au service de l’intérêt général, de la transparence, de notre ville du Port et de ses habitants."



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur