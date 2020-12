A la Une ... L’opposition dionysienne dénonce les méthodes d’Ericka Bareigts

Dans un communiqué, le groupe d’opposition Saint-Denis 2026 dénonce le nouveau règlement intérieur qui, selon eux, les bâillonne. Ils accusent la maire de Saint-Denis de faire du conseil municipal une "caisse d’enregistrement comme sous l’Ancien Régime". Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 11:02 | Lu 623 fois





Aujourd’hui, le groupe d’opposition Saint-Denis 2026, mené par Didier Robert, répond. Le groupe déplore le nouveau règlement intérieur imposé par la maire. Selon eux, ces nouvelles règles ne servent qu’à faire taire l’opposition et à permettre à la majorité de faire passer ses mesures sans aucun débat.







Le communiqué :

"LA DROLE DE CONCEPTION DE LA DÉMOCRATIE DE LA PART DE BAREIGTS"

Lors d'une interview télévisée Mme BAREIGTS a critiqué la gestion de la Région et de la démocratie.



Nous pensons que Mme BAREIGTS devrait plutôt s'occuper des dionysiens et exercer son mandat à plein temps.



Madame BAREIGTS est très mal placée pour donner des leçons de démocratie. En effet, elle a fait valider en conseil municipal un nouveau règlement intérieur qui musèle l'opposition et qui empêche les visions différentes de s'exprimer.



Le travail en commission que notre groupe assure ne nous exonère pas de la discussion publique. En effet, le véritable débat doit revenir au conseil municipal, sinon à quoi sert l'audience publique ? Il s'agit là d'une mise sous muselière que vous imposez à 18 000 dionysiens. Vous voulez exclusivement d'une caisse d'enregistrement comme sous l'ancien régime ? Où êtes vous favorable à la pensée unique? Des questions qui restent à ce jour sans réponse...



Nous n'avons rien à cacher. Et nous dénonçons ce comportement qui consiste à confisquer la parole aux yeux de toute la population. On se rend compte que derrière les grands discours, la réalité est plus triste. Vous n'acceptez pas le débat et souhaitez restreindre le rôle de l'opposition.



