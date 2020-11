A la Une . L’opposante Audrey Fontaine préfère parler de "désorientations budgétaires" à Saint-Paul

La conseillère municipale d'opposition Audrey Fontaine reproche à la majorité une feuille de route trop "floue" et des chiffres "fantaisistes". Par Marine Abat - Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 à 21:24 | Lu 292 fois





"Je parlerais plutôt de désorientations budgétaires", exprime l'élue, qui tacle d'emblée la première magistrate : "Elle a l'air plutôt préoccupée par les affaires régionales et semble avoir délégué les affaires de la mairie et du TCO à son 1er adjoint, surchargé de responsabilités".



"On apprend dans les orientations budgétaires que la situation financière fin 2020 serait meilleure qu'au premier semestre grâce à un léger rebond de l’activité économique et une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement. Comment réussir cet exploit en si peu de temps ?", questionne-t-elle. "Il me semble que c’est une analyse erronée et démagogique des efforts entrepris", ajoute-t-elle, arguant que "des efforts avaient déjà été consentis" par l'ancienne majorité.



"Pas de vision stratégique"



Concernant le nouvel organigramme composé par la nouvelle équipe, lequel prévoit l’accompagnement des agents dans leur carrière, Audrey Fontaine estime qu’il conduira "de nombreux agents à être accompagnés vers la sortie".



L'ancienne présidente du CCAS reproche en outre à la nouvelle équipe de ne pas avoir "de vision stratégique" pour le centre d'action social. "Peut-être parce qu'il n'ont pas pris la peine de conduire à leur arrivée l'analyse des besoins", observe l'opposante. "J'ai assisté à une coupe budgétaire d'un million d'euros sur le budget du CCAS et ensuite on nous annonce qu'il va doubler, comment est-ce possible ?", questionne-t-elle, évoquant des chiffres "fantaisistes".



"Je ne parviens pas à voir le cap", résume-t-elle, considérant les orientations budgétaires trop "floues". Ces orientations, qui À la veille de la présentation des orientations budgétaires au conseil municipal, l’opposante Audrey Fontaine a tenu une conférence de presse pour fustiger la feuille de route de la nouvelle équipe."Je parlerais plutôt de désorientations budgétaires", exprime l'élue, qui tacle d'emblée la première magistrate : "Elle a l'air plutôt préoccupée par les affaires régionales et semble avoir délégué les affaires de la mairie et du TCO à son 1er adjoint, surchargé de responsabilités"."On apprend dans les orientations budgétaires que la situation financière fin 2020 serait meilleure qu'au premier semestre grâce à un léger rebond de l’activité économique et une plus grande maîtrise des dépenses de fonctionnement. Comment réussir cet exploit en si peu de temps ?", questionne-t-elle. "Il me semble que c’est une analyse erronée et démagogique des efforts entrepris", ajoute-t-elle, arguant que "des efforts avaient déjà été consentis" par l'ancienne majorité.Concernant le nouvel organigramme composé par la nouvelle équipe, lequel prévoit l’accompagnement des agents dans leur carrière, Audrey Fontaine estime qu’il conduira "de nombreux agents à être accompagnés vers la sortie".L'ancienne présidente du CCAS reproche en outre à la nouvelle équipe de ne pas avoir "de vision stratégique" pour le centre d'action social. "Peut-être parce qu'il n'ont pas pris la peine de conduire à leur arrivée l'analyse des besoins", observe l'opposante. "J'ai assisté à une coupe budgétaire d'un million d'euros sur le budget du CCAS et ensuite on nous annonce qu'il va doubler, comment est-ce possible ?", questionne-t-elle, évoquant des chiffres "fantaisistes"."Je ne parviens pas à voir le cap", résume-t-elle, considérant les orientations budgétaires trop "floues". Ces orientations, qui nous ont été présentées ce mercredi par la majorité , seront débattues ce jeudi.



Marine Abat Journaliste - En charge du secteur Ouest - Fortement attachée aux valeurs du développement durable... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité