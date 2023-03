Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL L’opération Ze bure@u 2 renforce l’attractivité de Saint-Paul La pose de la première pierre du projet Ze bure@u 2 a eu lieu à l’Éperon ce mardi 28 février 2023 en présence du Conseiller Municipal délégué à l’Aménagement du territoire, Irchad OMARJEE, et de Salim KOYTCHA, gérant de KOYTCHA Immo.



Ce projet ambitieux contribuera au renforcement de l’attractivité de Saint-Paul. De nouveaux acteurs économiques s’installeront dans ce centre d’affaires. En effet, la demande est croissante de la part des PME et des entreprises de plus grande taille pour venir s’installer sur le territoire.

Ze bure@u 2, situé à mi-chemin entre le Sud et le Nord de l’île, à moins de 200 mètres de la Route des Tamarins, sera connecté à la Zone artisanale et économique de l’Éperon grâce à une nouvelle bretelle. Cela facilitera l’accès à la ZAE. Ce projet implanté à l’Éperon est donc positionné de manière stratégique.

L’avenir semble prometteur pour Ze bure@u 2. Avant même la pose de la première pierre, l’ensemble des bureaux et des commerces a déjà été vendu. Seuls trois lots sont encore disponibles à la location. Avec 3 200 mètres carrés de surface et 138 places de parking, cet emplacement offre une vue sur la mer. Ce projet d’ambitieux verra le jour en juin 2024 à l’Éperon. Une redynamisation de Saint-Gilles-les-Bains

Le groupe KOYTCHA Immo souhaite décliner des projets similaires sur la commune de Saint-Paul. La Ville saint-pauloise représente en effet un bassin d’emplois important de l’île. L’ambition de la commune vise à transformer ses centres urbains en territoires attractifs et économiquement dynamiques, comme en témoignent les



Lire l’article sur le lancement des travaux de la station balnéaire



Le Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains, d’un investissement global de plus de 30 millions d’euros, vise à redonner un rayonnement global à la station balnéaire sur un périmètre de 13 hectares. 11 millions d’euros seront engagés dès 2023 pour aménager l’entrée et le parking nord. Les ponts des ravines Carosse et Saint-Gilles seront également remplacés. Les travaux se concentrent sur un temps très court.

Plus globalement, la Ville lancera des études opérationnelles pour dynamiser ses centres et repérer du foncier stratégique touristique et commercial afin de poursuivre le programme de valorisation et de dynamisation du développement économique, touristique et agricole de Saint-Paul. Sur ce chemin du rayonnement économique de Saint-Paul : Ze bure@u 2 représente une pierre de plus pour construire cette ambition. Le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, charge Irchad OMARJEE de le représenter à ce rendez-vous. Le Conseiller Municipal prend la parole pour souligner l’importance de cette étape dans la concrétisation de l’ambition de l’équipe municipale pour faire de Saint-Paul une Ville attractive sur le plan économique.Ce projet ambitieux contribuera au renforcement de l’attractivité de Saint-Paul. De nouveaux acteurs économiques s’installeront dans ce centre d’affaires. En effet, la demande est croissante de la part des PME et des entreprises de plus grande taille pour venir s’installer sur le territoire.Ze bure@u 2, situé à mi-chemin entre le Sud et le Nord de l’île, à moins de 200 mètres de la Route des Tamarins, sera connecté à la Zone artisanale et économique de l’Éperon grâce à une nouvelle bretelle. Cela facilitera l’accès à la ZAE. Ce projet implanté à l’Éperon est donc positionné de manière stratégique.L’avenir semble prometteur pour Ze bure@u 2. Avant même la pose de la première pierre, l’ensemble des bureaux et des commerces a déjà été vendu. Seuls trois lots sont encore disponibles à la location. Avec 3 200 mètres carrés de surface et 138 places de parking, cet emplacement offre une vue sur la mer. Ce projet d’ambitieux verra le jour en juin 2024 à l’Éperon.Le groupe KOYTCHA Immo souhaite décliner des projets similaires sur la commune de Saint-Paul. La Ville saint-pauloise représente en effet un bassin d’emplois important de l’île. L’ambition de la commune vise à transformer ses centres urbains en territoires attractifs et économiquement dynamiques, comme en témoignent les travaux de redynamisation engagés au centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains. La station balnéaire se trouve à 5 minutes du projet Ze bure@u 2 à l’Éperon.Le Programme de Renouvellement Urbain de Saint-Gilles-les-Bains, d’un investissement global de plus de 30 millions d’euros, vise à redonner un rayonnement global à la station balnéaire sur un périmètre de 13 hectares. 11 millions d’euros seront engagés dès 2023 pour aménager l’entrée et le parking nord. Les ponts des ravines Carosse et Saint-Gilles seront également remplacés. Les travaux se concentrent sur un temps très court.Plus globalement, la Ville lancera des études opérationnelles pour dynamiser ses centres et repérer du foncier stratégique touristique et commercial afin de poursuivre le programme de valorisation et de dynamisation du développement économique, touristique et agricole de Saint-Paul. Sur ce chemin du rayonnement économique de Saint-Paul : Ze bure@u 2 représente une pierre de plus pour construire cette ambition.





Dans la même rubrique : < > Saint-Paul : Alon pass’ manette Une structure gonflable proposée à la piscine de Plateau Caillou