A la Une . L'opération "Wuambushu" confirmée par Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur a confirmé que l'envoi de 510 membres des forces de l'ordre dans l'île aux parfums concerne bien cette opération polémique qui aurait dû rester secrète. Par NP - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 09:15





C'est la première fois que le ministre de l'Intérieur s'exprime publiquement sur le sujet depuis les révélations du Canard enchaîné en février. Il a annoncé l'envoi de 510 membres des forces de l'ordre, dont quatre escadrons de gendarmes mobiles et des policiers spécialistes de la lutte contre les violences urbaines de la CRS-8. Cependant, il n'a pas précisé la date de début de l'opération.



L'opération "Wuambushu" vise à intensifier la lutte contre la délinquance à Mayotte, où une quarantaine de bandes criminelles organisées ont été recensées. Elle vise également à expulser les migrants illégaux originaires des Comores, qui vivent dans des conditions insalubres dans des quartiers appelés "bangas".



