L'opération Village Ville et Santé 2019

C'est l'occasion pour le grand public de s'informer sur différents thèmes allant de la nutrition au diabète en passant par la lutte anti-vectorielle ou l'exercice physique.



L'objectif affiché est d'apprendre aux visiteurs de cette manifestation à préserver leur santé en rencontrant plus d'une trentaine de spécialistes du monde médical, para-médical et du bien être. Le Village Ville et Santé se déroule le vendredi 25 octobre 2019 sur le front de mer de Saint-Pierre.