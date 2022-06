Rubrique sponsorisée L’opération Trok’ékol est de retour !

Ce sont bientôt les grandes vacances et le moment de faire le tri dans les effets scolaires. Le TCO relance l’opération Trok’Ékol ! Par TCO - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 15:06

Pourquoi jeter alors que l’on peut donner, troquer, réutiliser, …?



Comment ? Vous pouvez déposer vos livres, fournitures et effets scolaires encore en bon état.

Pour les stylos/crayons/feutres qui vont ensemble, s’ils n’ont pas de boîte, regroupez chaque ensemble de crayons et feutres de couleurs avec un élastique svp. Ce sera plus pratique pour ceux qui les récupèreront 😉

+ d’infos sur le Trok’Ékol



Quand? L’opération Trok’ékol se déroule du 17 juin au 31 août 2022. Plus de deux mois pour y participer !



Où? Rendez-vous dans les Trokali de :

• Saint-Laurent (La Possession)

• La Marine (Le Port)

• Plateau Caillou (Saint-Paul)

• Capucines (Trois-Bassins)

• Thénor (Saint-Leu)

L’agent sur site vous orientera vers l’espace dédié pour y déposer vos dons.





Ensemble, donnons une seconde vie à vos effets scolaires ! À très vite dans nos espaces de brocante gratuite … 😉

Si vous êtes enseignant-e-, retrouvez en téléchargement l’affiche à diffuser au sein de votre établissement et le « petit mot » à intégrer dans le cahier de correspondance des élèves à l’attention de leurs parents (document à imprimer, avec 12 mots à découper).