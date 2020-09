Faits-divers L'oncle violeur condamné à 7 ans de réclusion, 20 ans après les faits

L'oncle accusé de viol sur sa nièce alors qu'elle était enfant a été condamné à sept ans de réclusion criminelle par la cour criminelle ce vendredi. Publié le Vendredi 11 Septembre 2020

Ce vendredi 11 septembre, 20 ans après les faits, P.E a été condamné à 7 ans de réclusion pour agressions sexuelles et viols sur sa nièce. Des actes qu’elle a subis régulièrement de l’âge de 6 à 10 ans au Tampon.



Le sexagénaire nie les faits et crie au complot. Mais les détails révélés par la victime, en larmes devant la cour criminelle, ont touché les magistrats. Et P.E, lui, a déjà été condamné par le passé pour agression sexuelle sur sa propre petite-fille. Il aura donc échappé à la prison ces dernières années mais a été rattrapé par son passé. Aujourd’hui âgée de 30 ans, la femme dénonce les caresses, fellations et rapports alors qu’elle était enfant. "Je voyais que personne d’autre ne me faisait ça ; c’est là que j’ai compris que ce n’était pas bien, raconte-t-elle, j’essayais de l’éviter, de me cacher, mais il me retrouvait". Jusqu’à ce qu’elle aille vivre en métropole avec ses parents.



C’est en 2016, alors qu’elle porte ce traumatisme depuis petite qu’elle rentre en vacances à La Réunion. "C’était la première fois que je rentrais depuis mon enfance. Et bien sûr, toute la famille était réunie. J’ai alors vu tous les enfants qu’il y avait et j’ai eu peur pour eux. J’ai décidé de porter plainte au moins pour en protéger certains". Elle porte donc plainte contre son oncle à ce moment-là.



L'avocat général avait requis 10 ans de réclusion criminelle. Il en a écopé de sept.



