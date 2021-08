L'ombre du Village

Les signaux de fumée ont été réactivés par qui souhaite garder le contrôle ... en usant ... de fumerolles !

Les villageois sont tristes mais restent pour beaucoup déterminés et confiants, les autres se terrent à regret, horrifiés à la moindre funeste lumière !



Les fumerolles, aux variantes aussi multiples que les couleurs sombres qui s’amassent au-dessus du village ne masquent cependant pas la sourde prédominance des couleurs de l’arc en ciel !



Et finalement, entre l'enfumeur unique et les très nombreux enfumés, il reste l’espoir du plus grand nombre de villageois de (re)voir s’éclairer aux mille lumières …. Leur Village !



Bertel de Vacoa