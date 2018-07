L'oiseau bleu: 3 bus brûlés, une enquête ouverte

C'est la première fois en 30 ans de d'existence à La Réunion, que la société L'oiseau Bleu connaît un tel incident. Trois véhicules ont été brûlés de manière volontaire dans la nuit de dimanche à lundi.



Un homme aurait tenté de s'introduire dans le dépôt de L'oiseau Bleu, à Saint-Denis, hier vers 23h30. Ce dernier n'était pas fermé car le chef était encore là, comme nous l'explique l'un des responsables M. Dijoux. Lorsque le vigile a voulu intervenir et intercepter l'individu, l'homme a aussitôt pris la poudre d'escampette.



Alors qu'ils pensaient que l'histoire était terminée, le vigile et le chef ont vu un feu se déclarer dans le premier bus garé devant le dépôt. Il s'agissait d'un bus que la société destinait à la vente pour pièces. "On pense qu'en partant, l'homme a jeté une sorte de bombe à l'intérieur du bus pour qu'il s'enflamme", confie M. Dijoux.