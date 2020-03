L’offre et les outils évoluent pour la garde des jeunes enfants des personnels prioritaires

A la Une ... L’offre et les outils évoluent pour la garde des jeunes enfants des personnels prioritaires La CAF de La Réunion publie un communiqué relatif à la garde des jeunes enfants réservée aux personnels prioritaires dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19. L'offre et les outils mis à disposition évoluent.

Le Président de la République a décidé la fermeture des crèches et des établissements d’enseignement à partir du lundi 16 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre.



La Caf est au cœur de la solidarité et à la demande du Préfet et en lien avec des gestionnaires d’accueil de jeunes enfants propose depuis le 15 mars, un service d’accueil prioritaire réservé aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19.



Les personnels des crèches, qui doivent également trouver un accueil pour leur(s) jeune(s) enfant(s), bé- néficient désormais de ce dispositif.



Le service mis en place par la Caf de La Réunion permet à ces personnels dont les enfants ne sont pas gardés par ailleurs et qui n’ont aucune solution de garde de type individuel ou familial d’avoir une solution de garde pour leurs enfants de moins de 6 ans. L’objectif est de leur permettre de continuer d’aller au travail pour protéger et soigner la population.



Ces personnels, pour faire une réservation, doivent se rapprocher des structures qui accueilleront les enfants par groupe de 10. Ils devront justifier de leur activité (carte professionnelle, attestation de l’Agence Régionale de la Santé ou à défaut bulletin de salaire dans un premier temps).



Pour ceux qui rencontreraient des problématiques particulières, ils sont invités à contacter notre plate- forme téléphonique le 0.810.25.97.40 (0,06€/min + prix d'un appel local), du lundi au jeudi de 8h00 à 15h30 - le vendredi du 8h00 à 13h30.



