Océan Indien L’office de tourisme de l’Île Maurice fait le point sur la situation du Wakashio

Lors d’une conférence de presse en début de soirée, le Premier ministre et président du comité de crise, Pravin Jugnauth, a annoncé que la quasi-totalité de l’huile lourde qui était à bord du Wakashio avait été pompée. Les opérations de sauvetage ont donc réussi à prévenir une catastrophe écologique beaucoup plus grave, a ajouté le Premier ministre. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 13 Août 2020 à 12:44 | Lu 119 fois

Au moment où il parlait, sur les 4 180 tonnes métriques d’huile lourd, 3 184 avaient été retirées des citernes du vraquier, 166 tonnes étaient toujours en cours de prélèvement. 570 mètres cube d'hydrocarbures déversés et 150 tonnes de déchets avaient aussi été pompés hors des lagons. Les fissures sur la coque du vraquier se sont aggravées et il semble maintenant encore plus probable que le navire se brise en deux bientôt.



Par ailleurs, des membres du corps diplomatique se sont réunis aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et sont venus de l’avant pour aider Maurice à surmonter ses défis écologiques, en fournissant de l’expertise et des équipements anti-pollution.





Publicité Publicité