L'octroi de visa français aux ressortissants comoriens suspendu jusqu'à nouvel ordre

Les visas français à destination de ressortissants comoriens sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. La nouvelle a été officialisée vendredi par l'ambassade de France aux Comores. Elle fait suite au refus par l'Union des Comores d'accepter les reconduites à la frontière de ses ressortissants, notamment à Mayotte.



Comme rappelé par le Journal de Mayotte, les tractations entre Paris et Moroni étaient en cours depuis le 21 mars dernier. Depuis le 29 mars, les officiels comoriens étaient déjà frappés par cette suspension "de façade" explique le quotidien mahorais puisque ces derniers possèdent pour une grande partie d'entre eux la double nationalité.



Annick Girardin de retour sur place dimanche



Une rencontre entre les ministres comorien et français des Affaires étrangères avait eu lieu le 19 avril dernier pour tenter de résoudre la crise migratoire à Mayotte, mais n'a rien donné poursuit le JDM. Et la circulaire de suspension de l'octroi des visas aux ressortissants comoriens signe "l'échec" des négociations entre les deux parties qui s'apparentent déjà à un échec, ajoute le JDM. Une situation tendue à quelques jours de l'arrivée à Mayotte, prévue pour dimanche, de la ministre des Outre-Mer, Annick Girardin.



Cette fermeté de l'Etat français vis-à-vis de l'Union des Comores a été saluée par les parlementaires mahorais comme Mansour Kamardine ou Thani Mohamed Soilihi. Ce dernier, interrogé par le JDM, a notamment déclaré dans les colonnes du journal qu'il "faudra aller plus loin dans les menaces" si l'Union des Comores continuait à "porter atteinte à l'intérêt territorial de la France".