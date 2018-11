L'octogénaire atteint d'Alzheimer échappé a été retrouvé près de sa maison d'enfance

C'est loin d'être la première fois que ce Saint-Lousien âgé de 88 ans, atteint d'Alzheimer prend la fuite, alors qu'il séjournait à l'hôpital.



Bien qu'habituée, sa famille, toujours très inquiète, a alerté la gendarmerie. Une équipe cynophile a été déployée pour permettre de retracer le chemin du gramoune.



Le gramoune a finalement été aperçu non loin du cimetière de la Montagne. Perdu et pensif, il errait aux abords d'une maison. Il a été découvert que cette bâtisse était celle de son enfance.



L'homme a été pris en charge par le SMUR et les sapeurs-pompiers avant de pouvoir être remis sain et sauf à sa famille.



La police n'a pas encore réussi à déterminer comment le gramoune a pu faire ce long trajet.