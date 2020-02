Courrier des lecteurs L’objectif n’est plus d’éclairer le peuple réunionnais, mais d’éteindre son fanal !

Témoignages, sous la plume de Roger Orlu, a publié un point de vue qui me fait bondir, moi qui ai été un militant du PCR, dirigeant à un certain moment, et qui me suis retiré du combat politique parce que je ne reconnaissais plus mon parti. Trop, c’est trop, au lieu de rassembler ceux qui ont combattu sous ses couleurs et qui ont été écartés, les dirigeants actuels bradent le PCR au plus offrant, quitte à ce que cette organisation, qui a brillé, soit encore plus dépecée.



Je vais à mon tour dépecer le point de vue de Lucien Biedinger, alias Roger Orlu, avec l’espoir très ténu que l’éveil des consciences surgisse. Mes commentaires sont dans son texte entre parenthèses et en majuscules.



Ces derniers jours, à l’occasion des élections municipales du 15 mars prochain, des politiciens (LESQUELS ? DES NOMS !) et commentateurs, (LESQUELS ? DES NOMS !), collaborateurs (QUOI ? ENCORE CE QUALIFICATIF QUI AVAIT VISÈ BELLO EN 2012 ?) et profiteurs du système néo-colonial qui domine et exploite le peuple réunionnais, (C’EST-À-DIRE RÉMUNÉRÉS À PLUS DE 3000€ DANS UNE STRUCTURE SUR UN EMPLOI FICTIF ?) ont qualifié le Parti Communiste Réunionnais (QUEL PCR ? CAR UN PARTI VIT ET CONNAÎT DES PÉRIODES VÉCUES COMME DIFFÉRENTES PAR SES MILITANTS DE DEDANS ET DE DEHORS) de « mort » ou « moribond ».



Que pouvons-nous répondre à ce mensonge de ceux qui veulent toujours « liquider » le « Parti réunionnais de la liberté », (NON CE N’EST PAS LE PARTI RÉUNIONNAIS DE LA LIBERTÉ ! ATTENTION AU PASSAGE FALSIFICATEUR D’UN TERME À UN AUTRE !) comme le nommait son fondateur Paul Vergès en 1959 ? (IL NE L’A JAMAIS NOMMÉ AINSI ! IL A SIMPLEMENT REGRETTÉ QU’À L’ÉPOQUE IL AIT DÛ TRANSIGER AVEC LES COMMUNISTES RÉUNIONNAIS QUI SE SONT LAISSÉS TENTER PAR LA PROPOSITION DU REPRÉSENTANT DU PCF LÉON FEIX !)



Plusieurs événements récents ont prouvé que, malgré certaines trahisons d’égocentristes (NOUS Y VOILÀ ! IL S’AGIT DE PERSONNES QUI considèrent leur opinion comme la plus importante, ET QUI CROIENT POSSÉDER LA VÉRITÉ RÉVÉLÉE PAR ELLES OU LE GROUPE AUXQUELS ELLE APPARTIENNENT ! NE PENSEZ SURTOUT PAS AU PCR ACTUEL) au détriment du bien commun, (PAR EXEMPLE REFUSER AUX RÉGIONALES DE 2015 DE FAIRE VOTER BELLO QUITTE À FAIRE REPASSER DIDIER ROBERT !) le PCR est toujours bien vivant et combattant au service du peuple réunionnais, dans le cadre d’une union sans exclusive pour un projet de développement durable du pays. (SANS EXCLUSIVE PARCE QUE LE PCR EST AVEC DES CANDIDATS QUI SOUTIENNENT PAR AILLEURS DIDIER ROBERT, OU EMMANUEL MACRON, OU SURTOUT QUI ONT FAIT PERDRE PAUL VERGÈS AUX RÉGIONALES DE 2010 !)



Voir par exemple les beaux rassemblements qui se sont déroulés ces derniers jours à Saint-Louis avec Yvan Dejean, (AVEC POUR OBJECTIF, SELON CERTAINES RUMEURS PERSISTANTES, D’ALLER JUSQU’À FAIRE GAGNER CYRILLE HAMILCARO AU DÉTRIMENT DE CLAUDE HOARAU DANS UN TEL CAS DE FIGURE AU SECOND TOUR ?)



Sainte-Suzanne avec Maurice Gironcel, (CELUI QUI A ÉTÉ QUALIFIÉ DE MANIÈRE ÉLÉGANTE PAR ARY AKOUÈTE DANS UNE TRIBUNE FIN JANVIER « hypocrites qui ont fait miroiter aux deux candidats leur unique bulletin » CAR TOUS LES CONSEILLERS, DONT CEUX DU PCR, ONT VOTÉ POUR UN DES CANDIDATS DE DROITE, MELCHIOR OU LACOUTURE,) La Possession avec Philippe Robert, (POURQUOI PAS PUISQU’IL A LE SOUTIEN DE BELLO QUE LE PCR SOUTIENT À SAINT-PAUL,) à Saint-André avec David Gauvin et Léopoldine Settama, (LA CANDIDATE LREM DE MACRON AUX LÉGISLATIVES DE 2017 !) à Saint-Denis avec Julie Pontalba et Éricka Bareigts, (IL FAUDRAIT RAJOUTER ANNETTE QUI DÈS LE 1er TOUR DES PRÉSIDENTIELLES A CHOISI MACRON !) à l’Étang-Salé avec Gilles Leperlier et Jean-Claude Lacouture, (REVOILÀ LACOUTURE, QUI A FAIT DIDIER ROBERT EN 2015), au Port avec Firose Gador (CONTRE OLIVIER HOARAU CANDIDAT DE BELLO SOUTENUE PAR LE PCR) etc. ; sans oublier les soutiens exprimés par le PCR à Éric Ferrère aux Avirons, (CONTRE LE CANDIDAT DE DENNEMONT QUI ÉTAIT SUR LA LISTE DE PAUL VERGÈS AUX SÉNATORIALES DE 2014 !) à Patrick Lebreton à Saint-Joseph, etc.



Selon les principes fondamentaux du PCR, ces alliances ne sont pas basées sur des ambitions personnelles en politique (avoir à tout prix tel ou tel poste) mais être candidat c’est une tâche militante que l’on assume à la demande des camarades. (SANS CHERCHER À COMPRENDRE POURQUOI, IL VAUT MIEUX !)



Autre principe : certes, il faut une détermination dans son engagement pour cultiver les valeurs humaines fondamentales comme la priorité au bien commun ; mais éviter le sectarisme et le dogmatisme pour cultiver l’ouverture aux autres, le dialogue, l’entente sur un projet partagé. (QUEL PROJET PARTAGÉ ÀVEC CELLES ET CEUX CITÉS PLUS HAUT QUE LE PCR SOUTIENT, SANS CHERCHER DES PLACES BIEN SÛR ?)



« Les aspirations du peuple réunionnais »



Ce projet, concernant les élections municipales, doit bien sûr avoir une vision communale et inter-communale mais aussi réunionnaise voire internationale, car le développement durable de La Réunion doit s’appuyer sur un projet global et cohérent sur le plan socio-économique anti-colonialiste et donc anti-capitaliste, (AVEC LACOUTURE, FERRÈRE OU SETTAMA ? 😂😂😂) mais aussi sur le plan environnemental, éducatif, culturel, démocratique, régional… (DÉMOCRATIQUE ? AVEC BELLO OU LACOUTURE PAR EXEMPLE ?)



Bon j'arrête là. J'ai aimé ce Parti. Mais il est parti, hélas, avec Paul Vergès. Aujourd'hui, il est à l'opposé de ce que prônait le camarade Paul. L'objectif n'est plus d'éclairer le peuple réunionnais, mais d'éteindre son fanal ! Un communiste désabusé







