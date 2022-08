L’itinéraire des champions, c’est au lycée Saint-Paul IV que ça se passe !

Après l’Open des Mascareignes qui s’est déroulé les samedi 20 et dimanche 21 août au gymnase du lycée Saint-Paul IV, place à “l’itinéraire des Champions” ! Ce lundi 22 août, des champions de renommée internationale de Judo ont rencontré les écoliers de Saint-Paul et du Port. Une rencontre inoubliable pour ces marmailles qui ont pu découvrir cette discipline sportive à travers les démonstrations et les témoignages de ces légendes vivantes. Et des champions, il y en avait : Guillaume Chaine, le Saint-Paulois médaillé d’or aux jeux olympiques d’été à Tokyo en 2020 en équipes mixtes ou encore le judoka Cyrille Maret, champion des Jeux Olympiques de 2016 pour ne citer qu’eux. Saint-Paul labellisée Terre de jeux 2024 accueille actuellement cet “Itinéraire des champions” pour la première fois sur son territoire. L’objectif : valoriser cette discipline dans les écoles, les lycées et les collèges de plusieurs villes de La Réunion. Retour en images sur cette rencontre résolument sportive !