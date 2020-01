[L'invité de Zinfos] Soe Hitchon, journaliste et Australienne: "Le monde a besoin de s'inquiéter"

C'est une invitée un peu particulière que Pierrot Dupuy a reçu ce jeudi : Soe Hitchon fait partie de la rédaction de Zinfos974. Originaire d'Australie, la journaliste nous fait part de son ressenti quant à la situation catastrophique que subit son pays, ravagé par les incendies.



"Ça n’a jamais été aussi grave", alerte-t-elle, évoquant les villes évacuées, le bilan humain dramatique, le milliard d'animaux tués, l'impact sur l'écosystème et l'attitude du premier ministre climatosceptique. Dans un contexte de réchauffement climatique, elle tient à tirer la sonnette d'alarme : "On parle de l'Australie mais je pense que le monde a besoin de s'inquiéter" .



Un désastre dans lequel s'illustre toutefois l'incroyable solidarité des Australiens, qui déploient beaucoup d'énergie pour aider la population et les animaux en difficulté.