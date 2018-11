A la Une ...

L'invité de Zinfos : Philippe Arnaud, président de Digital Réunion

Philippe Arnaud, président de Digital Réunion est l'invité de Pierrot Dupuy. Le numérique à La Réunion, un vaste domaine qui regroupe diverses entreprises et divers processus au sein de ces entreprises, transports de données, entretien de réseaux... La filière compte quelque 4 800 personnes, 500 entreprises, pour 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires.



Une filière en constante croissance depuis 20 ans et une des rares filières à La Réunion qui compte 70% d'ingénieurs, cadres et techniciens. Comment se porte le digital à La Réunion ? Quelles perspectives d'évolution pour ce domaine ? Comment s'exporte le digital réunionnais au national et à l'international ? Etat des lieux.

Pierrot Dupuy