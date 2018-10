[L'invité de Zinfos]- Dominique Vienne, président de la CPME

Pierrot Dupuy reçoit Dominique Vienne, président de la CPME, pour faire avec lui le bilan de la visite de trois jours d'Annick Girardin à la Réunion.



Un bilan en demi-teinte : si les responsables des milieux économiques de la Réunion ont apprécié la capacité d'écoute de la ministre et sa bonne connaissance des dossiers, ils estiment par contre que le compte n'y est pas et qu'il manque 180 millions d'euros pour que la Réunion ne soit pas perdante par rapport à l'enveloppe que l'Etat versait jusque là dans l'ile avec la CICE et l'ancien système de défiscalisation.



Une réunion est prévue au ministère à Paris début novembre avec l'ensemble des acteurs économiques pour faire un point et essayer de mettre tout le monde d'accord.