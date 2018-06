[L'invité de Zinfos] Didier Robert: "La première pierre du monorail sera posée avant la fin de mon mandat"

Lors d'une discussion de plus de 30 minutes avec Pierrot Dupuy, Didier Robert a fait un tour d'horizon complet de la situation à La Réunion. Tout a été passé en revue : l'avancement de la NRL, la possibilité d'un retard, l'éventuelle ouverture provisoire d'une demi-NRL, le problème des carrières et de l'approvisionnement en roches, le projet de monorail, les 2.000 bus promis pendant la campagne électorale, le risque d'une diminution des crédits de l'Etat et de l'Europe et aussi le fait que 2 Réunionnais sur 5 vivent en dessous du seuil de pauvreté...