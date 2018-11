[L'invité de Zinfos] Bouchera Azzouz, réalisatrice de documentaires

Bouchera Azzouz revendique l’héritage féministe qui lui vient de sa mère et de toutes ces femmes de son quartier qu’elle a vu se battre au quotidien. L'essayiste et réalisatrice de documentaires à grandi à Bobigny au début des années 70. De 2007 à 2010, elle dirige l'association Ni Putes Ni Soumises et fonde en 2005 les "ateliers du féminisme populaire".



L'association a pour objectifs de former les femmes des quartiers populaires - afin de leur permettre de trouver l'autonomie et l'indépendance financière - et de soutenir de jeunes femmes leaders issues des quartiers.



La mère de famille consacre aujourd'hui son temps à l'écriture et à la réalisation de documentaires et de fictions. Entretien avec Pierrot Dupuy.