A la Une ...

[L'invité de Zinfos] Bernard Picardo Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion

Pierrot Dupuy reçoit Bernard Picardo, président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de La Réunion (CMAR). Plus de 18 000 entreprises, plus de 250 métiers... Bernard Picardo dresse un état des lieux de l'artisanat dans l'île.

Pierrot Dupuy