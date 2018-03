L'invité de Zinfos [L'invité de Zinfos] Antoine Huet, Corsair : "Air Austral essaie de nous empêcher de desservir Madagascar"





D'autant que Corsair rencontre également le même genre de difficultés pour desservir Maurice. Il y a un an, dans



Dans un entretien de près d'un quart d'heure avec Pierrot Dupuy, il revient sur tous ces points et également sur Antoine Huet, le directeur commercial de Corsair, est très remonté. Il proteste avec énergie contre l'intervention d'Air Austral, appuyé par Air Madagascar, auprès du gouvernement malgache pour interdire la desserte de la Grande Ile par sa compagnie.D'autant que Corsair rencontre également le même genre de difficultés pour desservir Maurice. Il y a un an, dans une interview exclusive à Zinfos , il avait assuré être en mesure de desservir l'ile soeur pour 99€ l'aller-retour. Contre près de 205€ chez la concurrence... Mais là aussi, il a à faire face aux pressions d'Air Mauritius et d'Air Austral sur le gouvernement mauricien pour empêcher Corsair de se poser à Plaisance.Dans un entretien de près d'un quart d'heure avec Pierrot Dupuy, il revient sur tous ces points et également sur la pétition que Corsair vient de mettre en ligne pour permettre aux Réunionnais de manifester leur mécontentement et de réclamer une plus grande concurrence sur la destination.

Pierrot Dupuy Lu 2223 fois





Dans la même rubrique : < > [L'invité de Zinfos] Max Dubois, président de R&D.OM