L’investissement de la Région en faveur du spectacle vivant

Le Kabardock : Convention pluriannuelle d’objectifs multipartenariale 2018-2021



Discours d’Olivier RIVIÈRE - 1er Vice-Président de la Région Réunion (lundi 11 juin 2018 au Kabardock) :



" Il y a deux semaines , j’avais le plaisir de signer l’accord cadre pour le développement de l’emploi et de la formation dans le secteur du spectacle vivant, aujourd’hui nous sommes tous réunis pour la signature de la nouvelle convention partenariale du Kabardock qui marque une page de l’histoire de cette institution par un nouveau projet artistique et culturel.



Je veux voir dans la conjonction de ces deux évènements l’interprétation d’un mouvement général en faveur du spectacle vivant mais aussi de notre attachement au développement d’une politique culturelle à la hauteur de la richesse des expressions artistiques de La Réunion



Comme vous le savez , l’investissement de la Région Réunion en faveur du spectacle vivant , et de la musique en particulier, est pérenne et tiens une place d’importance au sein de la politique culturelle de la collectivité. Schéma régional du spectacle vivant, schéma des enseignements artistiques, pôle régional des musiques actuelles, dispositifs de soutien aux projets musicaux… autant d’outils au service des réunionnais, des artistes, des professionnels.



En effet , La Région Réunion considère qu’ investir dans une politique de spectacle vivant est un élément essentiel à la construction et à l’épanouissement de l’individu. Une des priorités de la politique culturelle régionale est l’accès du plus grand nombre à une offre artistique en permettant un rapport aux œuvres qui développe l’imaginaire, l’ouverture, la curiosité et le sens esthétique.



La vitalité d’une société se mesure également par la richesse de sa création artistique. Il est donc essentiel de maintenir l’existence de soutiens à la création et à la diffusion des spectacles vivants.



Le spectacle vivant, et la musique en particulier, permet également le maintien du lien social et contribue à lutter contre les isolements de tous types et en particulier ceux induits par les usages du numérique.



Nous nous retrouvons ainsi sur les mêmes valeurs, valeurs sur lesquelles se fondent le nouveau projet artistique et culturel du Kabardock : ouverture, partage, solidarité, coopération, diversité



et respect des droits culturels : je veux ici m’attacher à l’exemplarité de l’état d’esprit et de la démarche menée par l’équipe du Kabardock et je sais l’engagement de sa directrice et sa volonté de rendre concret ces droits, la construction participative du projet en a été une première étape, nous ne pouvons que l’encourager à poursuivre dans cette voie pour la mise en œuvre des actions en permettant le droit pour chacun de participer à la vie culturelle, le droit de tous à l’accès à l’art et aux ressources culturelles, le droit de s’exprimer et de choisir ses pratiques



Le nouveau projet artistique et culturel du Kabardock est ambitieux. Pour sa réussite, il fait le pari d’une appropriation par tous, d’une collaboration et d’une participation de chacun dans un cadre où l’écoute respectueuse est de mise.



Le fait d’aboutir aujourd’hui à la signature de cette convention en est une démonstration, le partenariat est aujourd’hui indispensable pour pérenniser des équipements et des projets culturels Nous faisons ainsi le pari du collectif et de la solidarité face aux risques de réactions de repli ou simplement de routine et de reproduction



Nous sommes bien évidemment conscients que bien que dynamique, innovant et souvent précurseur, le spectacle vivant s’inscrit dans une économie risquée et instable.

Dans un contexte de contraction des financements publics, les équilibres économiques des projets et des structures sont souvent fragilisés.

Or l’économie culturelle, et en particulier l’économie de la musique, est génératrice d’activités et d’emplois, elle contribue à la création de richesses et au dynamisme du territoire.

Il est de notre responsabilité à tous d’œuvrer pour maintenir ces richesses, et ce dans un dialogue constant et respectueux, pour trouver ensemble de nouveaux leviers de développement et de renouveau de la filière du spectacle vivant.

En effet « le plus grand danger dans les périodes troublées, ce n’est pas le trouble, c’est de continuer à fonctionner selon la logique d’avant » (Peter Drucker)



Nous avons aussi besoin de travailler sur notre potentiel d’innovation et de différentiation tout en réaffirmant que les biens et services produits au sein de La Réunion sont le reflet de nos identités culturelles et d’une expression artistique singulière à haute teneur symbolique qui participent à la diversité et à l’enrichissement de l’offre culturelle nationale et internationale.



Le projet artistique et culturel du Kabardock prend en compte concrètement ces enjeux de développement, il est riche de propositions diverses et innovantes.



Nous souhaitons donc au Kabardock, à son équipe et à l’ensemble des personnes associées toute la réussite de ce beau projet. "



Olivier RIVIÈRE

1er Vice-Président de la Région Réunion

(lundi 11 juin 2018 au Kabardock)

Le KABARDOCK : une scène de musiques actuelles Labellisée



Créé en 2004 par la ville du Port avec le fort soutien de l’État, la Région et le Département, le Kabardock est l’unique équipement labellisé SMAC ( scène de musique actuelle) à La Réunion et en outre mer. Actuellement géré par l’association AGEMA , cet équipement remarquable comprend 3 scènes complémentaires, des lieux de création et des studios de répétition et d’enregistrement.



Depuis près de 15 ans, le Kabardock développe ses actions de façon ambitieuse autour d’une programmation variée, d’actions d’accompagnement des artistes et de médiation auprès de la population. Il bénéficie désormais d’une solide notoriété auprès du public et est identifié comme un outil précieux par les musiciens. Sa logique de travail en réseau l’a conduit à nouer de multiples partenariats, à consolider son assise territoriale et à obtenir la reconnaissance des professionnels du secteur.



Le Kabardock et sa nouvelle direction ont élaboré un nouveau projet culturel et artistique, tout en confortant la structure associative, permettant un nouveau conventionnement SMAC. Le soutien de la Région Réunion

2016

Programme d’activités : 174 980 € / Investissement : 25 000 €

Total : 199 980 €

2017

Programme d’activités : 180 000 € / Programme de formation -Groupenscène 10 000 € / Investissement : 50 000 €

Total : 240 000 €

2018

Programme d’activités : 153 058 € / Programme de formation -Groupenscène 10 000 € / Investissement : 50 000 €

Total : 163 058 € UN NOUVEAU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL

A partir d’un diagnostic de territoire détaillé, la démarche d’élaboration participative avec les acteurs institutionnels, associatifs, culturels et artistiques du nouveau projet artistique et culturel a permis de définir les enjeux et les grands objectifs du projet :

rendre accessible au plus grand nombre des propositions artistiques de qualité, faire connaître les musiques actuelles et favoriser leur appropriation par tous,

encourager et accompagner la pratique musicale et la création,

être une structure référente sur le territoire régional et jouer un rôle clé dans le développement des musiques actuelles sur l’île et leur rayonnement au-delà.



Cinq axes de travail ont été retenus :



AXE 1 - Structuration



• Consolider la structuration du projet du Kabardock tant sur le plan de sa gestion administrative et financière, de l’organisation des ressources humaines, de la gestion de son équipement, que sur l’ouverture de sa gouvernance.



AXE 2 - Diffusion



• Réaffirmer une ligne artistique originale et exigeante, valorisant la grande diversité des musiques actuelles, promouvant la création réunionnaise mais également son ouverture sur le monde



AXE 3 - Action culturelle



• Permettre l’accès et la participation de tous les habitants à la vie culturelle du territoire par la mise en œuvre d’une stratégie de relations publiques et par le développement de projets d’action culturelle, dans une logique de co-construction avec les habitants, les acteurs socioculturels du territoire et les partenaires institutionnels.



AXE 4 - Accompagnement



• Encourager et accompagner la pratique musicale et la création en mettant à disposition des outils de qualité et en mettant en place des actions d’information, de formation et de suivi des musiciens, tant amateurs que professionnels.



AXE 5 – Territoire



• Développer une logique de travail partenariale et de co-construction des actions aux différents échelons territoriaux afin de poursuivre le processus de territorialisation de son projet amorcé ces dernières années, et participer au développement global du secteur. LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS MULTIPARTENARIALE 2018-2021

la convention établit le cadre contractuel entre le Kabardock et les partenaires publics, elle fixe :

la mise en oeuvre concrète du projet artistique et culturel

les modalités de financement et les relations avec les partenaires institutionnels

les conditions de suivi et d’évaluation du projet le coût total du projet sur 4 ans est évalué à 7 017 090 euros.



le coût total du projet sur 4 ans est évalué à 7 017 090 euros.

Les montants des subventions de chaque partenaire public inscrits à l'annexe 3 de la convention (pour la région :200 000 euros) le sont à titre indicatif, ils seront soumis au vote des budgets correspondants. les dotations budgétaires feront l'objet de conventions financières annuelles entre l'association et chacun des partenaires signataires.

