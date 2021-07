La grande Une L'interview exclusive de Damien Dorseuil

Damien Dorseuil et Kévin de Berge participent à un entretien interactif exclusif diffusé en direct sur Zinfos974. Connectez-vous pour tout savoir sur le rallye Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 17:45





L’équipage se prête au jeu d’une interview interactive où chacun peut poser ses questions à Damien Dorseuil et Kévin de Berge. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur comment fonctionne un rallye et comment se prépare l’équipage en vue d’une épreuve aussi physique et face à une rude concurrence.



Damien Dorseuil et Kévin de Berge ne sont pas seuls face aux internautes. La Ford Fiesta MKII de l’équipe est présente pour être scrutée et admirée sous tous les angles !











