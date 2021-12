A la Une . L'interview épicée de "Sousoute Poivre"

Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 30 Décembre 2021 à 16:48









Alex veut partager avec les kréols, en kréol. “Le créole est plus direct. C’est très important pour moi, le p’tit gars de La Réunion. Mes vidéos seront toujours en créole", promet-il.



Danser, chanter, faire rire son public réunionnais, le besoin de s’exprimer à travers les réseaux sociaux, lui est venu à la suite d’un événement tragique, le décès d’un proche.



“Après le décès de ma maman, auquel je n’ai pas pu assister en période de confinement, je devenais fou. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose”.



Durant cette période, le jeune homme plein de vie subit une agression et refuse de sombrer dans la dépression. Il se lance avec humour sur les réseaux, une sorte de thérapie 2.0.



“J’ai été agressé sur mon lieu de travail par une quinzaine de personnes, à cause de mon homosexualité. J’ai créé la page “Li Assume” parce que je veux m’assumer. Je veux que tous les homosexuels puissent s’assumer. On ne doit pas, en 2021, se dire qu’on marche dans la rue la tête basse”.



