L'intervention d'Emmanuel Macron a été "une attaque contre les syndicats, contre les citoyens qui manifestent"

Le communiqué :



L’intervention d’Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, après plusieurs mois de silence sur la situation politique française, a été une attaque contre les syndicats, contre les citoyens qui manifestent, contre les élus qui se sont opposés.



Nous déplorons l’attitude et la méthode. Il n’y a pas eu de remise en question du pouvoir exécutif suite aux recours au 47-1 et au 39-1, pas d’écoute pour les propositions portées par les syndicats et les députés socialistes qui proposaient d’équilibrer le système des retraites plutôt par une taxation adaptée des grandes fortunes et des revenus démesurés du capital plutôt que de s’en prendre aux travailleurs les plus précaires.



Nous regrettons enfin que les thèmes défendus par les forces de gauche, comme le compte pénibilité, l’emploi des seniors, la qualité de vie au travail et les relations sociales au sein des entreprises ou la taxation des superprofits, soient aujourd’hui repris pour tenter de détourner notre attention et d’effacer les fractures entre une pratique isolée du pouvoir et la France qui souffre.



Nous dénonçons enfin une tentatives d’opposer ceux qui ont peu : les salariés aux faibles revenus, et ceux qui n’ont rien : nos concitoyens qui doivent se contenter de survivre avec les minimas sociaux.



Nous, Françaises et Français, Réunionnaises et Réunionnais, continuerons à nous mobiliser et comptons sur le Conseil Constitutionnel et le Référendum d’Initiative Partagée que nous avons proposé pour défendre le droit à une société plus juste et égalitaire.



Ericka BAREIGTS

Première Secrétaire Fédérale

Du Parti Socialiste de La Réunion