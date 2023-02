A la Une .. L'intervalle des arrivées se réduit, 7 bateaux sri lankais ont accosté depuis juillet 2022

Ce nouveau bateau constitue déjà la deuxième arrivée de migrants sri lankais depuis le début de l'année. L'intervalle des accostages n'a eu de cesse de se réduire depuis l'an dernier.

Le tout premier bateau de l'année 2022 était arrivé le 31 juillet. Seuls six hommes avaient débarqué ce jour-là, ce qui constituait la première arrivée d’un bateau de migrants depuis trois ans à La Réunion.

Un second bateau était arrivé le 16 septembre avec 46 migrants à son bord, soit un mois et demi après.



Un mois plus tard, le 20 octobre, un autre bateau arrivait du Sri Lanka. Ce sont des plaisanciers réunionnais qui avaient croisé par hasard sa route au large de Sainte-Marie et donné l’alerte grâce à un Facebook live. 17 personnes avaient pris place sur cette embarcation.



L'intervalle entre chaque arrivée tend à se réduire



Deux mois plus tard, le 24 décembre, 53 personnes avaient posé le pied sur le sol réunionnais.



Le 14 janvier, soit vingt jours après le dernier, un bateau de pêche embarquant pas moins de 69 personnes avait accosté à La Réunion.



Ce 8 février, soit également 25 jours après, l’Imula 437 CHW franchissait à son tour l’entrée du chenal du Port Ouest.



En quatre ans, 397 personnes venues du Sri Lanka, pays situé à 4000 km de La Réunion, ont tenté leur chance par la voie maritime. 275 avaient débarqué sur la seule année 2018 et 122 ont posé le pied sur le sol français en 2022.



Sur la totalité, 276 personnes ont été reconduites au Sri Lanka et 121 ont été autorisées à rester sur le territoire français le temps que leur dossier soit examiné par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur ces 121, 40 ont depuis obtenu l’asile.



L’année 2023 est quant à elle en train de s’écrire à un rythme déjà soutenu pour l’appareil judiciaire et les auxiliaires de justice comme les traducteurs. Deux bateaux ont déjà accosté alors que deux autres navigueraient déjà en direction de l’île de La Réunion.