A la Une . L'intersyndicale veut maintenir la pression sur le gouvernement

Satisfaites des chiffres de la mobilisation sur l’île lors de la manifestation du 31 janvier dernier, les organisations syndicales continuent à se mobiliser. Ainsi, les deux journées de manifestation des 7 et 11 février auront leurs déclinaisons péi, avec une formule différente pour le 11. Rendez-vous est donné au jardin de l’Etat pour un moment d’échange, avant de marcher vers la préfecture. Par NP - Publié le Vendredi 3 Février 2023 à 12:35

“La communication du gouvernement est figée, et nous ne sommes pas impressionnés par les déclarations de la Première ministre à propos du fait qu’elle ne reculera pas sur l’âge de départ à 64 ans. Au contraire, nous sommes convaincus que cette réforme est brutale, inutile et inégalitaire, surtout pour les femmes", s’agace Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU. C’est d’ailleurs dans les locaux de la FSU que s'est tenue une conférence de presse ce vendredi afin d’appeler à la mobilisation les 7 et 11 février prochain. “Le parcours restera le même, avec une organisation un peu différente pour rendre le cortège plus fluide. Idem pour Saint-Pierre qui garde le même parcours pour les deux manifestations. Pour la mobilisation du samedi 11 février, nous proposons d’organiser un moment d’échange avec les manifestants pour savoir quelle suite donner au mouvement. Après, nous remonterons la rue de Paris pour se rendre à la préfecture”, poursuit Marie-Hélène Dor.



Réunissant douze organisations syndicales et associations (CGTR, CFDT, FO, FSU, UNSA, Solidaires, Saiper, CFTC, CFE-CGC, FGR, Unef et Attac), ce front entend bien faire reculer le gouvernement. “Ils jouent sur la peur, avec un discours autoritaire. Aucun argument ne fait mouche et les gens ont bien compris que les 1200 euros promis ne toucheront qu’une part infime des travailleurs. C’est une réforme qui fracture la société”, avance-t-on du côté d’UNSA. Chez la CFTC, on met l’accent sur “la colère qui monte, face à une réforme qui n'est pas juste”.



“ll faut imaginer un nouveau modèle social”



La rue peut encore faire reculer le gouvernement, c’est ce qu’espère la CGTR. Loïc Désirée, secrétaire général de la CGTR FAPT, rappelle l’importance du service public et les rentrées d’argent que ce dernier permet. “Résoudre le problème de l'hôpital public, de la poste ou de l’éducation, c’est permettre à plusieurs milliards de cotisations d’entrer dans les caisses. Il faut imaginer un nouveau modèle social”.



Pour FO, cette mobilisation est “une lame de fond, mais on s’attendait à une mobilisation en hausse le 31 janvier. Les déclarations de madame Borne ont renforcé la volonté de se mobiliser”. Ainsi, Jean-Paul Paquiry, secrétaire adjoint de la fédération départementale de FO, souligne que “les gens ont bien compris que si on perd sur le sujet des retraites, lutter pour le reste sera difficile”.