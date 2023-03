La grande Une L'intersyndicale se rassemble devant la SRPP

Les syndicats restent mobilisés contre la réforme des retraites. Ils se réunissent ce matin au Port devant le site de stockage pétrolier. Par NP - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 06:30





L’idée de cette action en un point stratégique de l’économie réunionnaise est d’abord de “marquer une présence sur des lieux stratégiques, pas forcément pour bloquer", avait expliqué l’un des leaders d’une organisation syndicale, qui reconnaissait vendredi dernier qu'au cours de cette action, “on ne va pas tout maîtriser".



Ce matin, aucun camion citerne de la SRPP n’a été bloqué.

"On ira crescendo en ce qui concerne les manifestations, c’est clair", prévient Joseph Magdeleine, de FO Transports, qui poursuit “Il faut que l’on riposte à ce 49.3, ce déni de démocratie auquel on a eu droit".





La manifestation devrait se poursuivre sous différentes formes jusqu'à jeudi, où

Comme annoncé en fin de semaine dernière, les manifestants contre la réforme des retraites se rassemblent ce matin au Port. Le Rendez-vous est donné en face des cuves de la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers (SRPP) dès 7h00, à l’appel de l'intersyndicale.L’idée de cette action en un point stratégique de l’économie réunionnaise est d’abord de “marquer une présence sur des lieux stratégiques, pas forcément pour bloquer", avait expliqué l’un des leaders d’une organisation syndicale, qui reconnaissait vendredi dernier qu'au cours de cette action, “on ne va pas tout maîtriser".Ce matin, aucun camion citerne de la SRPP n’a été bloqué."On ira crescendo en ce qui concerne les manifestations, c’est clair", prévient Joseph Magdeleine, de FO Transports, qui poursuit “Il faut que l’on riposte à ce 49.3, ce déni de démocratie auquel on a eu droit".La manifestation devrait se poursuivre sous différentes formes jusqu'à jeudi, où une montée en puissance des actions est annoncée