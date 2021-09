A la Une . L'intersyndicale des transporteurs va jauger les intentions de la Région sur la NRL

Rentrée des classes coïncide avec rentrée sociale. Après quelques mois de répit imposé par la transition à la tête de l'exécutif régional, le dossier NRL remet son bleu de chauffe ce jeudi. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 17:22





Autour de la table, Hubert Poinapin du SRTT (le syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers), Johnny Grindu du syndicat OTRE (l'Organisation des transporteurs routiers européens), l’UNOSTRA de Marie-Claude Esther et la Fédération des terrassiers de la Réunion (FTR) de Michel Allamèle, sont attendus.



L'intersyndicale, qui avait fait feu de tout bois



