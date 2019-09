La grande Une L'intersyndicale appelle à la grève contre la réforme des retraites, manifestation à St-Denis Après un tour de chauffe samedi devant la préfecture, l'intersyndicale appelle à la grève et à manifester ce mardi contre la réforme gouvernementale des retraites, qui va bouleverser le système actuel.

La CGTR, FO, SUD Solidaires, Saiper, CFTC Santé et FSU, rejoins par le PCR, la France Insoumise et le Parti de Gauche appellent à la grève ce mardi 24 septembre dans les rues de Saint-Denis. Dans leur ligne de mire : le projet de réforme des retraites, basé sur le rapport Delevoye, du nom du haut-commissaire à la réforme des retraites.



Si aucun projet de loi n'est encore sorti, le rapport rédigé par Jean-Paul Delevoye, entré le 3 septembre au gouvernement, en sera la base. Les syndicats sont vent debout contre la retraite à points, dont François Fillon disait devant le Medef en mars 2016 : "Le système de retraite par points permet en réalité une chose qu'aucun homme politique n'avoue : ça permet de baisser chaque année la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions."



Le rapport Delevoye propose deux options pour l'obtention d'une retraite à taux plein : un temps de cotisation qui soit le même pour tous, ou un départ à la retraite à 64 ans. Le gouvernement évoque un système de bonus-malus, avec un âge de départ à la retraite qui serait maintenu à 62 ans, mais un départ à 64 ans pour un taux plein. Les syndicats quant à eux réclament un retour de la retraite à 60 ans et la continuation du système de solidarité inter-générationnelle par répartition.



Le système par répartition serait pérenne si...



Le rapport évoque aussi la fin des régimes de retraites spécifiques, et la mise en place d'un système universel. Les syndicats réclament quant à eux une diminution de la durée de cotisation, du fait de l'entrée dans la vie active de plus en plus tardive, mais aussi de la précarisation des salariés et du chômage de masse. Quant à la question du financement des retraites, les syndicats estiment que si les multinationales (qui payent très peu d'impôts en France) et les actionnaires (la France est le pays du monde qui verse le plus de dividendes) participaient plus à la solidarité nationale, le système par répartition serait pérenne.



Les politiques se joindront au mouvement: "Nous soutenons les travailleurs réunionnais. Le gouvernement dit vouloir la concertation, qu'il les entende", dit Yvan Dejean, nouvellement élu secrétaire du PCR dont la délégation sera menée ce mardi par Julie Pontalba.



Présent aussi le collectif ADP, qui fera signer le Référendum d'Initiative Partagée, pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris. Les enseignants étant appelés à se mobiliser, des perturbations sont à prévoir dans les écoles. La manifestation partira à 9h30 du Petit marché en direction de la préfecture. B.A Lu 341 fois