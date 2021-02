International L'interprète de Screech dans "Sauvés par le gong" emporté par un cancer

Il était âgé de 44 ans. Connu notamment pour son rôle de Screech dans la série "Sauvés par le gong", l'acteur Dustin Diamond est décédé ce lundi des suites d'un cancer des poumons, pour lequel il était hospitalisé depuis janvier en Floride. Son état s'était aggravé la semaine dernière. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 10:33 | Lu 870 fois

L'annonce de son décès a été confirmé par son agent auprès du magazine Rolling Stone. Il a notamment indiqué que Dustin Diamond n'avait été diagnostiqué qu'il y a trois semaines et qu'il "n'a pas souffert".



Sa carrière avait été lancée à la fin des années 80 avec le lancement de la série Sauvés par le gong. Durant quatre saisons, les téléspectateurs ont pu suivre sur un ton léger le quotidien d'un groupe d'élèves d'un lycée imaginaire de la banlieue de Los Angeles mené par le très populaire Zack Morris (Mark-Paul Gosselaar). Dustin Diamond avait de nouveau incarné son rôle dans la seconde mouture de la série entre 1993 et 2000 (Sauvés par le gong: la nouvelle classe), avant de se lancer durant les années 2000 dans une carrière de stand-up au succès mitigé.



Il s'était forgé durant cette seconde partie de carrière une réputation sulfureuse, réalisant une fausse sex-tape et en publiant un livre (Behind the Bell) en 2009, riche en anecdotes croustillantes sur la série qui l'a révélé, bien qu'il ait confirmé par la suite que le livre était truffé de mensonges. Il passera également par la case prison en 2016 pour avoir poignardé un homme dans un bar du Wisconsin en 2014.



L'annonce de sa mort ce lundi a vu ses anciens partenaires de la série lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.

