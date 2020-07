Rubrique sponsorisée L'international à l'heure du COVID-19 à l'Université de La Réunion

Peut-on partir étudier à l'étranger ? Peut-on opter pour La Réunion lorsque l'on est un étudiant international ? Le point avec Anne-Françoise Zattara-Gros, vice-présidente en charge des relations internationales et de la coopération régionale de l'Université de La Réunion. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 15 Juillet 2020 à 14:21 | Lu 191 fois

L'Université de La Réunion suspend-elle ses programmes de mobilité ?



Il n’y aura pas de suspension des mobilités au niveau de notre établissement. Le contexte est très concurrentiel à l’heure du développement du marché mondial de la formation en ligne. Il nous faut absolument nous y positionner et poursuivre l'effort pour continuer à être un acteur de formation majeur au niveau régional et au-delà. Nous disposons d'ailleurs d’un contexte favorable pour la France au regard des politiques gouvernementales sévères de certains pays traditionnellement attractifs comme les Etats-Unis, ou de la situation complexe de grands pays « étudiants » très dépendants des droits d’inscription, tel le Royaume-Uni qui sort de l’Union européenne ou l’Australie. Une mobilisation est donc primordiale pour accueillir et ne pas décevoir les étudiants internationaux !



Nous sommes d’ailleurs fiers d’annoncer que notre établissement vient d’obtenir le label de bonne pratique pour la mise en œuvre du programme de mobilité Erasmus et les résultats de haute qualité qu’il a obtenus. Cette évaluation a été réalisée sur la base de critères définis par la Commission européenne portant sur la pertinence, la qualité générale de mise en œuvre, l’impact et la diffusion des résultats du projet. C’est une belle récompense pour nos équipes pédagogiques et administratives et nos associations étudiantes impliquées dans la mise en œuvre de ce programme !





Comment allez-vous organiser les mobilités étudiantes ?



La politique internationale pour la rentrée est construite autour de 3 principes : Premièrement : un accompagnement accru de la mobilité entrante et sortante, fondé sur notre retour d’expérience COVID avec 70 % des étudiants internationaux restés dans l'île pendant la crise et nos étudiants de La Réunion restés dans le pays d’accueil. Deuxième point, la responsabilisation par l’information : nous n'émettons pas de restrictions sur les mobilités mais souhaitons éclairer la décision des étudiants sur les risques pour certains pays et assurons un soutien important en cas de choix d’un retour anticipé. Enfin, l'entraide : vu notre positionnement géographique, nous avons un devoir d’entraide envers les pays voisins et leurs populations. Parallèlement, nous maintenons notre politique d’accueil de qualité des étudiants internationaux, avec un accueil individualisé à l’aéroport, l'aide aux formalités administratives et une journée d'intégration, dont nous repensons les contours pour suivre les recommandations sanitaires.



Quelles sont les prévisions en matière de mobilité internationale pour la prochaine rentrée ?



Il n’y a pas de risque "d’année blanche". Le désir de France, ultramarine, est toujours présent chez les étudiants internationaux. Cette année, nous avons reçu 5717 candidatures d'étudiant hors échange, contre 5100 l’an dernier, sachant que l'instruction de ces dossiers est toujours en cours. Pour nos étudiants en partance via des programmes d’échanges type ERASMUS, les chiffres étaient en augmentation de façon globale jusqu’au début du confinement, avant de diminuer pour les destinations européennes. Ils sont en revanche en augmentation de 30 % pour les destinations hors Europe. La tendance est donc à la baisse, toutes zones géographiques confondues (chute de 28 %). Nous attendons néanmoins une centaine d'étudiants internationaux pour cette année, nombre provisoire car, là encore, nous sommes en attente des candidatures pour le second semestre.



