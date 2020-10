Société L'intérim: Grand gagnant de l'après-confinement

L'INSEE Réunion a publié aujourd'hui un rapport sur le marché du travail et l'économie réunionnaise sur les deux premiers trimestres de l'année. Le sous-emploi a doublé depuis fin 2019. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 7 Octobre 2020 à 16:26 | Lu 660 fois

Le résumé de l'étude de l'INSEE



Depuis la mi-mars 2020, l’économie réunionnaise subit les conséquences de la crise sanitaire et le confinement mis en place pendant deux mois. La chute de l’activité a eu des répercussions sur le marché du travail, durement touché au 2e trimestre 2020.



Le recours massif à l’activité partielle a certes permis de préserver la plupart des emplois à La Réunion : jusqu’à 37 % des salarié·es ont été concerné·es par ce dispositif en avril et encore 8 % fin juin. Le sous-emploi bondit ainsi pour atteindre 20 % des personnes en emploi au 2e trimestre, soit deux fois plus qu’au dernier trimestre de 2019. Mais les entreprises ont considérablement réduit leurs embauches et les destructions d’emplois sont malgré tout importantes.



À la fin du deuxième trimestre 2020, l’emploi salarié baisse ainsi de 1,6 % par rapport à fin 2019 (- 4 300 emplois), à un rythme un peu moins fort qu’au niveau national (- 2,8 %). Les destructions d’emploi sont concentrées dans le commerce et l’hôtellerie-restauration. Les emplois intérimaires, ajustables à court terme, rebondissent au 2e trimestre après une forte chute fin mars au moment du confinement.



L’activité de la construction se redresse après un trou d’air lié au confinement, de sorte que l’emploi hors intérim y reste stable. Conséquence des destructions d’emploi, les personnes sans emploi qui souhaitent travailler sont de plus en plus nombreuses : 25 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sont dans cette situation au 2e trimestre 2020, soit 3 points de plus que fin 2019. La création d’entreprises semble de son côté avoir surmonté la crise sanitaire.