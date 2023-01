Communiqué L'interdiction de circuler sur la route forestière du Tévelave maintenue jusqu'au 30 avril

Depuis janvier 2018 et le cyclone Berguita, la route forestière du Tévelave est fermée au public : elle fait l’objet d’importants travaux de consolidation et de reconstruction. Par NP - Publié le Lundi 23 Janvier 2023 à 12:47

La décision de maintenir cette interdiction jusqu'au 30 avril 2023 a été prise pour être en conformité avec de nouveaux textes réglementaires. L'accès à la route forestière du Tévelave (RF 6) est fermée au public à 1 km depuis sa jonction avec la route communale du village du Tévelave jusqu'à la jonction avec la route forestière de Grande-Terre (RF 76).





Pour rappel, la circulation de tout véhicule, avec ou sans moteur, et quel que soit son nombre de roues, demeure interdite, à l'exception des services de l'ONF, du Parc national, de l'Office français de la biodiversité, de la BNOI, de la police, de la gendarmerie, de l'Office de l'eau ainsi que les services de secours.