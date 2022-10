Actu Ile de La Réunion L'inter-générationnel, une urgence absolue...

Par Patrice Louaisel - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 09:35

A l'heure où nos gramounes sont plus isolés et oubliés que jamais, où nos marmailles sont plongés à longueur de journée et de nuit sur leurs smartphones, il est grand temps de recréer le lien intergénérationnel.



Aussi, SOS Gramounes isolés avait initié avant le COVID des rencontres entre nos gramounes et des classes du primaire coté st andré.



Qui serait intéressé coté St-Denis/St-André à animer de telles séances ?



A noter que nous avons élargi depuis un an cette dynamique à des jeunes 18/25 ans en réinsertion. D'où une journée très réussie en novembre 2021 à la Maison Familiale Rurale de la Plaine des Palmistes qui sera prochainement renouvelée.

Pourquoi pas faire de même avec l'académie des Dalons, l'Alepfa ou une mission locale ? A noter qu'une action est renouvelée entre la Mission locale Est (des jeunes en réinsertion) et gramounes isolés, des jeunes prêts à accompagner nos Anciens sur un nettoyage de cours, de petits travaux de peinture, un petit jardinage-bricolage, une info "répertoire agenda webcam" sur smartphone.



Pour nous contacter : Association SOS Gramounes isolés : 02.62.582. 581