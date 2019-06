La grande Une L'instituteur du Port amateur de pédopornographie sera-t-il radié de l'Education Nationale? Un instituteur du Port a été condamné en mai dernier à 18 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Il n'a pas interdiction d'exercer sa profession, aussi de nombreuses questions ont-elles fusé quant à son éventuel retour en classe suite à cette condamnation. Qu'en sera-t-il?









Il est probable que le recteur demande la révocation de l'enseignant, car depuis quelques années, l'Education Nationale ne fait plus l'autruche quant aux cas de pédophilie en son sein. La ministre Najat Vallau-Belkacem a, en 2015, annoncé un plan de lutte contre la pédophilie. Une loi dite "Villefontaine" a été adoptée en 2016. Villefontaine, du nom d'une petite ville française secouée par un scandale de pédophilie: un directeur d'école, pourtant condamné pour possession d'images pédopornographiques en 2008, avait été réintégré, puis avait violé des dizaines d'enfants dans sa classe.



C'est cette loi, qui instaure l'obligation au parquet d'informer le rectorat en cas d'accusations de crimes sexuels sur mineurs par un de ses agents, qui a permis la suspension de l'instituteur du Port. Un réel progrès, car si, pour intégrer l'Education Nationale, il faut avoir un casier judiciaire vierge, ledit casier n'est pas vérifié au cours de la carrière des enseignants. Un référent Education Nationale est, depuis la loi Villefontaine, présent dans chaque parquet, ainsi qu'un référent Justice dans chaque rectorat.



En 2015, Najat Vallau-Belkacem avait radié 27 agents de l'Education Nationale pour des affaires de moeurs relevant de la pédophilie et de la pédopornographie. J.M, 32 ans, est professeur des écoles dans une école du Port, mais aussi amateur d'images pédopornographiques. C'est sur des accusations d'attouchements sur ses neveux et nièces qu'une perquisition a amené les enquêteurs à découvrir les images insoutenables. Condamné à de la prison avec sursis , il est reconnu coupable par la justice française, qui toutefois ne lui a pas interdit d'exercer une profession en rapport avec des enfants. Nous avons interrogé le rectorat sur le devenir du professeur des écoles. Celui-ci nous apprend que l'enseignant est suspendu depuis le début de l'affaire. Il passera prochainement devant une commission de discipline, paritaire. Cette commission donnera ses conclusions au recteur, qui fera une recommandation au ministre.Il est probable que le recteur demande la révocation de l'enseignant, car depuis quelques années, l'Education Nationale ne fait plus l'autruche quant aux cas de pédophilie en son sein. La ministre Najat Vallau-Belkacem a, en 2015, annoncé un plan de lutte contre la pédophilie. Une loi dite "Villefontaine" a été adoptée en 2016. Villefontaine, du nom d'une petite ville française secouée par un scandale de pédophilie: un directeur d'école, pourtant condamné pour possession d'images pédopornographiques en 2008, avait été réintégré, puis avait violé des dizaines d'enfants dans sa classe.C'est cette loi, qui instaure l'obligation au parquet d'informer le rectorat en cas d'accusations de crimes sexuels sur mineurs par un de ses agents, qui a permis la suspension de l'instituteur du Port. Un réel progrès, car si, pour intégrer l'Education Nationale, il faut avoir un casier judiciaire vierge, ledit casier n'est pas vérifié au cours de la carrière des enseignants. Un référent Education Nationale est, depuis la loi Villefontaine, présent dans chaque parquet, ainsi qu'un référent Justice dans chaque rectorat.En 2015, Najat Vallau-Belkacem avait radié 27 agents de l'Education Nationale pour des affaires de moeurs relevant de la pédophilie et de la pédopornographie. B.A Lu 1019 fois