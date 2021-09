(Christine Castellain-Meunier, ed. Larousse, 2019)



Maintenir le lien paternel à tout prix, car les obstacles qui appauvrissent le lien paternel sont nombreux, dans un contexte d'instabilité conjugale. La paternité peut alors dépendre de la volonté de maintenir le lien. Les témoignages des pères qui innovent pour trouver des solutions ne manquent pas.



Dans un documentaire très émouvant, "Papa est là", de Johane Bergeron, on suit le long parcours, ponctué d'obstacles et d'espoirs, de quatre hommes dont les enfants ont été enlevés par leur mère. Malgré la complexité du sujet, la réalisatrice a voulu faire découvrir un univers empreint de dignité, de tendresse masculine, de résilience et de camaraderie. "Préoccupés par le bien être et la sécurité de leurs enfants, ils parlent de leur réalité complexe, judiciaire, financière et psychologique, qui se transforme rapidement et bouleverse leur quotidien."



On a plus souvent tendance à incriminer le père dans notre société, en l'accusant de désintérêt à l'égard de ses enfants ! C'est dommage, car, nombreux sont les pères, qui n'ont pas la possibilité de voir leurs enfants, à la suite de séparation conjugale. Ces ruptures de lien, qui les figent dans l'image très négative du père démissionnaire, conduisent à une rupture définitive du lien.



Et encore une fois, ce sont les enfants, les premiers à en pâtir, tout le reste de leur vie. Que tous les pères s'unissent, à la Réunion, pour le triomphe de l'instinct paternel.