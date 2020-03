L'installation des nouveaux maires fermée au public ou retransmise sur le net

Obligés par la loi "au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin", les maires élus dimanche seront installés lors d’un premier conseil municipal. Des séances qui en raison des mesures de confinement liées au Covid-19 se tiendront dans une ambiance particulière.



A St-Philippe, Olivier Rivière sera installé vendredi en fin d’après-midi devant l’objectif de caméras. La séance sera retransmise en direct sur les réseau sociaux.



De même pour l’installation de Serge Hoareau à Petite-Ile vendredi à 14H30 et pour Bachil Valy à l’Entre-Deux samedi à 10H.



Comme à son accoutumée, la ville de St-Joseph devrait également retransmettre la séance d'installation de Patrick Lebreton samedi à 9H30 sur le site de SaintJo TV.



A St-Pierre, l’installation du nouveau conseil municipal présidée par Michel Fontaine aura lieu samed à 10H à l'hôtel. La durée de ce conseil sera réduite au maximum et la séance ne sera pas accessible au public.