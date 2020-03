A la Une .. L'instabilité se renforce sur la zone, de bons grains attendus dans l'intérieur et sur les pentes cet après-midi

7h01: radar du Colorado: une petite bande instable se trouve juste au large des côtes Nord-Est. Prévisions pour le lundi 02 Mars Masse d'air humide et instable.



➡️ En début de matinée: les nuages élevés colonisent le ciel réunionnais. Les éclaircies sont plus franches du Boucan à la Possession en passant par le Port.

Une petite bande charriant des averses se trouve aux portes des côtes Nord-Est. Elle peut toucher terre dans la matinée et se déverser sur le littoral et à mi-pentes principalement sur le Nord et l'Est.



En cours de matinée la couverture nuageuse péi s'agrège aux pentes et gonfle aidée par une masse d'air instable.



➡️ L'après-midi le risque de bonnes averses estivales concerne tout l'intérieur et les pentes. Celles du Sud-Ouest sont a priori plus exposées à de bons grains localisés. Un petit risque orageux n'est pas exclu.

Les averses peuvent avancer jusqu'au littoral entre Saint Pierre et Saint Gilles en passant par Saint Leu.

A l'opposé le littoral Nord-Est conserve des chances d'éclaircies.



🎏 Le vent est généralement faible affichant quelques accélérations généralement inférieures à 50km/h vers le Port ou dans la région de Sainte Rose.



🌊 La mer est agitée dans l'ensemble. La houle de Sud-Ouest atteint 2m en cours de journée sur les côtes Ouest et Sud.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches ou légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h16 le 03 -- Coucher du soleil : 18h43 le 02



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1007.0 hectoPascals. ➡️les nuages élevés colonisent le ciel réunionnais. Les éclaircies sont plus franches du Boucan à la Possession en passant par le Port.Une petite bande charriant des averses se trouve aux portes des côtes Nord-Est. Elle peut toucher terre dans la matinée et se déverser sur le littoral et à mi-pentes principalement sur le Nord et l'Est.la couverture nuageuse péi s'agrège aux pentes et gonfle aidée par une masse d'air instable.➡️le risque de bonnes averses estivales concerne tout l'intérieur et les pentes. Celles du Sud-Ouest sont a priori plus exposées à de bons grains localisés. Un petit risque orageux n'est pas exclu.Les averses peuvent avancer jusqu'au littoral entre Saint Pierre et Saint Gilles en passant par Saint Leu.A l'opposé le littoral Nord-Est conserve des chances d'éclaircies.est généralement faible affichant quelques accélérations généralement inférieures à 50km/h vers le Port ou dans la région de Sainte Rose.est agitée dans l'ensemble. La houle de Sud-Ouest atteint 2m en cours de journée sur les côtes Ouest et Sud.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches ou légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h16 le 03 --18h43 le 02🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1007.0 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31/32 Saint Paul 31 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 26 Colimaçons 26 Les Makes 26 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 30 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 21/22 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 27 Salazie 27

5h: températures enregistrées sous abri par les stations de Météo France: douceur remarquable dans l'intérieur avec 19° à Cilaos et 17° à Bourg Murât! Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

Analyse de la situation de surface ce matin: une zone de basses pressions référencée comme 91S par la Navy est sous surveillance au Nord des Iles Soeurs.



Météosat 07h15. La zone perturbée 91S au Nord des Iles Soeurs nourrit l'instabilité sur la zone. Nombreux nuages élevés (cirrus) sur la Réunion.

PATRICK HOAREAU Lu 583 fois







Dans la même rubrique : < > L’apprenti terroriste de St-Benoît jugé aujourd’hui à Paris [Vidéo] Le Port : Affrontements autour du paquebot de croisière