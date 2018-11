L'instabilité augmente ces deux prochains jours. Il fait lourd.

Mercredi: Orages sur la Grande Ile l'après midi et a priori bonnes averses localement sur l'intérieur de la Réunion l'après midi. Pour Maurice même type de temps qu'aujourd'hui.Jeudi: l'instabilité devrait encore monter d'un cran notamment sur la Réunion contre le montre la simulation du modèle européen(jointe) pour la fin d'après midi de Jeudi.Cependant avec une masse d'air instable des poches plus actives peuvent finalement se développer localement et c'est pourquoi on ne peut pas affirmer que Maurice sera à l'abri d'un épisode orageux.On peut juste dire que le risque potentiel augmente Jeudi et que plus l'échéance se rapproche meilleure devrait être la prévision.Comme aujourd'hui il fera chaud et lourd. Palme aujourd'hui remportée comme la plupart du temps pour les Mascareignes par la fournaise de la capitale mauricienne avec 33°c sous abri.A la Réunion j'ai noté du 30°c à la Saline. Mais la sensation de chaleur a été relativement inconfortable partout et cela va continuer demain.Sur ce je vous souhaite une agréable soirée et une nuit paisible. Et je vous dis à demain.Cheers,